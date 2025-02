Nigéria : 12 décès et 57 nouveaux cas de fièvre de Lassa en une semaine

Le Nigeria a rapporté 57 nouveaux cas de fièvre de Lassa et 12 décès survenus dans huit États entre le 20 et le 26 janvier. Selon le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC), environ 75 % des cas ont été confirmés dans les États d’Ondo, Edo et Bauchi, comme l’indique le dernier bulletin sur la situation épidémiologique.

Le rapport précise qu’en quatre semaines depuis le début de l’année, le pays a enregistré un total de 290 cas et 53 décès. Le taux de létalité de la maladie virale s’est établi à 18,3 %, marquant une légère diminution par rapport aux 18,6 % enregistrés à la même période l’année précédente.

La fièvre de Lassa est une maladie virale hémorragique aiguë causée par le virus de Lassa, qui appartient à la famille des Arenaviridae. Cette maladie est endémique dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Bénin, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Nigeria et la Sierra Leone, bien qu’elle soit probablement présente dans d’autres régions de l’Afrique de l’Ouest.

Le virus se transmet principalement à l’homme par contact avec des aliments ou des objets ménagers contaminés par l’urine ou les excréments de rongeurs, notamment du genre Mastomys, souvent appelé « rat à mamelles multiples ». Bien que ces rongeurs ne présentent pas de symptômes de la maladie, ils excrètent le virus, facilitant ainsi la transmission.

La transmission interhumaine est également possible, en particulier dans les établissements de soins où les mesures de prévention et de lutte contre les infections ne sont pas adéquates. Le taux global de létalité de la fièvre de Lassa est estimé à 1 %, mais il augmente considérablement chez les patients hospitalisés pour des formes sévères, atteignant souvent 15 % ou plus.

Des soins de soutien précoces et intensifs, incluant principalement la réhydratation et le traitement des symptômes, peuvent améliorer considérablement les chances de survie des patients. Identifiée pour la première fois en 1969 au Nigeria, la fièvre de Lassa reste une menace de santé publique majeure dans les régions où elle est endémique.