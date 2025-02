Sénégal : Création d’une commission pour organiser le retrait des bases militaires françaises d’ici 2025

Le Sénégal et la France ont décidé de mettre en place une commission conjointe pour organiser le retrait des bases françaises présentes sur le territoire sénégalais ainsi que la restitution des infrastructures militaires françaises. Cette initiative a été annoncée dans un communiqué commun des ministères des Affaires étrangères des deux pays, publié mercredi.

Le communiqué précise qu’un nouveau partenariat en matière de sécurité entre les deux nations est en cours de préparation.

« Les deux pays souhaitent établir un partenariat renouvelé en matière de défense et de sécurité, prenant en compte les priorités stratégiques de chaque partie », indique le texte signé par Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, et son homologue sénégalais, Yassine Fall. Les deux parties affirment leur intention de continuer à collaborer sur la construction de ce nouveau cadre de coopération.

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé que, dès 2025, la présence militaire française et étrangère sur le sol sénégalais prendra fin, ce qui concerne environ 350 militaires français. La révision de la politique concernant la présence militaire étrangère au Sénégal, et plus particulièrement du dispositif militaire français, avait débuté en 2010 sous la présidence d’Abdoulaye Wade. Depuis cette date, le nombre de militaires français a été réduit, passant de 1 200 à environ 350 actuellement, composant les Eléments Français au Sénégal (EFS).

Le départ des troupes françaises du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a contribué à un changement notable dans la perception de l’utilité de la présence militaire française au Sénégal. Cette dynamique s’est accélérée ces derniers mois, avec le Tchad qui a annoncé en novembre 2024 la fin de sa coopération en matière de défense et de sécurité avec la France, et la Côte d’Ivoire, a déclaré la « retraite concertée et organisée » des troupes françaises de son territoire.