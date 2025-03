Les Etats-Unis ont récemment pris acte des actions violentes du Polisario, notamment après l’attaque menée par ses milices contre une base militaire marocaine située à El Guelta, dans le sud du Maroc.

Cette offensive, qui a causé de lourdes pertes humaines et matérielles, a profondément marqué les relations internationales et a contribué à une nouvelle évolution dans le dossier du Sahara occidental.

L’attaque a été revendiquée par l’Armée de libération populaire sahraouie (ALPS), bras armé du Front Polisario, soutenu par le régime algérien.

Selon le Sahara Press Service (SPS), organe officiel de l’organisation Polisario, les unités de l’ALPS ont lancé une série de bombardements intensifs visant une base de soutien de l’armée marocaine. Cette offensive aurait infligé des pertes considérables à l’armée marocaine, tant sur le plan humain que matériel. Le communiqué militaire de la Direction centrale du Commissariat politique de l’Armée sahraouie a décrit cette attaque comme une opération militaire majeure marquée par la violence et la destruction.

Le 49e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), autoproclamée par le Polisario, a été choisi comme occasion pour intensifier ces actions militaires, SPS.

Les Etats-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont déjà exprimé leur soutien à la souveraineté marocaine sur ce territoire en reconnaissant officiellement la marocanité du Sahara occidental. Cette reconnaissance diplomatique a mis encore davantage en lumière la position des USA, qui, face à ces récentes attaques, vont classer le Polisario parmi les organisations terroristes.

L’attaque d’El Guelta ne constitue pas un incident isolé, mais s’inscrit dans une série d’actions terroristes menées par le Polisario contre les forces marocaines. Ces actes de violence, qui ont perturbé la stabilité de la région, alimentent les débats internationaux sur la légitimité et les objectifs de ce groupe armé et le régime militaire algérien.

En réponse à ces événements, les observateurs et les analystes internationaux estiment que l’inscription du Polisario sur la liste des organisations terroristes par les Etats-Unis semble de plus en plus probable.