Rwanda et Ouganda : Rencontre entre Kagame et Muhoozi Kainerugaba au moment des tensions croissantes dans l’Est de la RDC

Le président rwandais, Paul Kagame, a rencontré dimanche Muhoozi Kainerugaba, le chef des forces armées ougandaises, à Kigali, alors que la situation dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC) devient de plus en plus tendue, avec des avancées militaires rapides du groupe armé M23 et des troupes rwandaises, suscitant des inquiétudes quant à un embrasement régional.

Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, avait annoncé samedi son intention de signer un pacte de défense entre l’Ouganda et le Rwanda à Kigali. Selon lui, ce pacte stipule que quiconque attaque l’un de nos pays aura déclaré la guerre aux deux pays, un message qui illustre la volonté d’une alliance stratégique renforcée entre les deux nations.

Les tensions entre les pays de la région s’intensifient, notamment à la suite de l’occupation de grandes villes de l’est de la RDC, comme Goma et Bukavu, par le groupe armé M23 et ses alliés rwandais.

Depuis fin janvier, le M23 a consolidé sa présence sur de vastes zones riches en ressources naturelles, exacerbant les préoccupations concernant la stabilité régionale. Depuis 2021, ce groupe armé a étendu son contrôle, soutenu par des éléments rwandais, dans une région déjà fragilisée par des conflits armés.

L’Ouganda, quant à lui, a été déployé dans le nord-est de la RDC depuis 2021, dans le cadre de l’opération visant à soutenir les forces congolaises contre les rebelles des Forces Démocratiques Alliées (ADF), liés à l’Etat islamique. Toutefois, l’Ouganda a été accusé par plusieurs observateurs et experts de soutenir indirectement le M23, en permettant au groupe de bénéficier de son territoire comme route d’approvisionnement. Des accusations qu’Ouagadougou a fermement rejetées.

Parallèlement à ces tensions, l’armée ougandaise a récemment annoncé avoir déployé des troupes dans la ville de Mahagi, située dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, pour combattre la milice Codéco (Coopérative pour le développement du Congo), qui est accusée de massacrer des civils. Le porte-parole de l’armée ougandaise, Felix Kulayigye, a précisé que ce déploiement avait été effectué à la demande des forces armées congolaises. La Codéco, qui revendique la défense des intérêts de la communauté Lendu, est en conflit avec la communauté Hema, majoritairement pastorale, dans une guerre de milices qui ravage la région depuis 2017.