Burkina Faso : L’ASECO sensibilise les élèves du lycée Kourita sur l’usage responsable des réseaux sociaux

L’Association Solidarité et Éveil Communautaire (ASECO) a organisé Le mercredi 16 avril 2025 une séance de sensibilisation à l’intention des élèves du lycée Kourita de Koupéla. L’activité, qui a rassemblé plus d’une centaine d’élèves, portait sur le thème « L’utilisation rationnelle des réseaux sociaux pour un meilleur impact scolaire et social ».

Au cœur des échanges, les intervenants ont abordé les avantages et les risques liés à l’usage des réseaux sociaux, ainsi que les bons comportements à adopter. L’objectif est amené les élèves à mieux comprendre l’impact de ces outils numériques sur leur scolarité et leur vie sociale.

Pour Jean Didier Malgoubri, chef du service communication de la direction provinciale de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, cette sensibilisation était plus que nécessaire.

« L’ASECO a voulu aider les élèves à prendre conscience que, derrière les nombreux avantages des réseaux sociaux, se cachent aussi des risques non négligeables », a-t-il déclaré.

Il a encouragé les élèves à faire preuve de discernement dans leur usage quotidien des réseaux sociaux afin de protéger leur vie privée et éviter des dérives préjudiciables.

Le premier responsable de l’établissement a exprimé sa gratitude envers l’ASECO, tout en exhortant les élèves à mettre en pratique les enseignements reçus.