Burkina Faso : Mobilisation populaire en soutien à la transition souverainiste

Des milliers de Burkinabè se sont rassemblés ce mercredi à Ouagadougou pour exprimer leur soutien à la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce rassemblement, organisé par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), fait suite à l’annonce par les autorités d’une tentative de déstabilisation déjouée.

Dans une ambiance de ferveur patriotique, les manifestants ont brandi pancartes et drapeaux, affirmant leur attachement à la souveraineté nationale et dénonçant les ingérences étrangères. Slogans tels que « Soutien total au président Ibrahim Traoré » ou « Vive la résistance anti-impérialiste » ont résonné dans le centre de la capitale.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est adressé à la foule en fin de matinée, saluant l’engagement du peuple burkinabè pour défendre la stabilité et l’indépendance du pays. Des posters géants du chef de l’État et des drapeaux du Burkina Faso, de la Russie et de l’Alliance des États du Sahel (AES) qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont symbolisé une volonté régionale affirmée de renouveau et d’unité face aux défis sécuritaires et politiques.

Depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, le Burkina Faso affirme son engagement en faveur d’une gouvernance souveraine et d’une lutte déterminée contre les menaces internes et externes. Le rassemblement de ce mercredi illustre une mobilisation populaire forte en faveur de cette orientation politique, selon les médias burkinabé.