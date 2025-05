Somalie : Plus de 45 000 personnes touchées par des inondations soudaines depuis mi-avril

Plus de 45 000 personnes ont été affectées par des inondations soudaines en Somalie, selon un rapport publié par l’ONU le 30 avril. Ces crues, provoquées par des pluies modérées à fortes, ont causé la mort d’au moins quatre personnes, dont deux enfants et une femme.

La région du Moyen Shabelle est particulièrement touchée. Le débordement de la rivière Shabelle, le 29 avril, a forcé environ 6 000 personnes à fuir vers des zones plus élevées, où elles vivent désormais dans des camps improvisés, sans accès suffisant à la nourriture, à l’eau potable ni aux soins de santé. En Galmudug, 9 500 autres personnes ont été déplacées par des pluies similaires.

Les inondations ont détruit des habitations, submergé des cultures et perturbé les moyens de subsistance dans l’une des principales régions agricoles du pays. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) s’inquiète du manque de moyens pour répondre à l’urgence : plusieurs ONG, premières à intervenir, font face à une grave réduction de financements.

Cette crise humanitaire intervient alors que les États-Unis envisagent une réduction importante de l’USAID, principal bailleur d’aide au développement. De nombreuses organisations sur le terrain ont déjà dû suspendre ou réduire leurs programmes.

Cette nouvelle catastrophe survient alors que la Somalie reste marquée par les inondations dévastatrices de 2023, liées à El Niño, qui avaient causé plus de 100 morts et déplacé plus d’un million de personnes.

La Corne de l’Afrique, particulièrement vulnérable au changement climatique, connaît des épisodes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses.