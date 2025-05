Mali : Des partis réclament un retour à l’ordre constitutionnel

A Bamako, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à l’appel d’une large coalition de partis politiques inquiets de leur possible dissolution par la junte au pouvoir.

Rassemblés au Palais de la culture, près du fleuve Niger, les manifestants ont scandé « Vive la démocratie, à bas la dictature ! » et brandi des pancartes en faveur de la liberté, de la démocratie et des élections. Ils dénoncent le non-respect par les militaires de leur engagement de rendre le pouvoir aux civils en mars 2024, après les deux coups d’État de 2020 et 2021.

La manifestation s’est déroulée sans incident, sous surveillance policière, et constitue l’un des actes de contestation les plus marquants depuis l’arrivée au pouvoir du général Assimi Goïta.

La mobilisation intervient dans un contexte tendu : le 30 avril, les autorités ont abrogé la loi encadrant le fonctionnement des partis politiques. Beaucoup y voient un prélude à leur dissolution. Cette décision fait suite à une concertation organisée par le pouvoir les 28 et 29 avril, boycottée par l’opposition, qui a recommandé la suppression des partis et la désignation du général Goïta comme président pour un mandat de cinq ans, renouvelable, sans élection.

Dans une déclaration publiée après la manifestation, la coalition de partis politiques a exigé la fin de la transition militaire d’ici au 31 décembre 2025 et la mise en place rapide d’un calendrier de retour à l’ordre constitutionnel. Elle a aussi fermement rejeté les conclusions de la concertation, les qualifiant de « nulles et non avenues », dénonçant leur absence de représentativité.

La Constitution de 1992, réaffirmée par la nouvelle Loi fondamentale de 2023, garantit pourtant le multipartisme et les libertés d’expression et d’association.

Le Mali, membre de l’Alliance des États du Sahel aux côtés du Niger et du Burkina Faso, s’est récemment retiré de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qu’il accuse d’être sous influence française.