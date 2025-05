Gabon : Brice Oligui Nguema nomme son premier gouvernement

Deux jours après son investiture, le président gabonais Brice Oligui Nguema a nommé, lundi, son premier gouvernement ainsi qu’un vice-président, marquant une nouvelle étape vers la consolidation de la 5e République. Cette annonce intervient après la dissolution, vendredi, du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), qui a dirigé la transition pendant 19 mois.

Par décret présidentiel, Séraphin Moundounga devient vice-président de la République, tandis qu’Alexandre Barro Chambrier est nommé vice-président du gouvernement. La nouvelle Constitution supprime désormais le poste de Premier ministre.

Le chef de la diplomatie est désormais Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargé de la diaspora. Parmi les figures militaires reconduites, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, ex-porte-parole du CTRI, prend en charge les Transports et la Logistique, tandis que Brigitte Onkanowa conserve la Défense.

Plusieurs membres du gouvernement de transition conservent leurs fonctions : Hermann Immongault reste à l’Intérieur, Mays Mouissi à l’Environnement et Camélia Ntoutoume Leclercq à l’Éducation nationale. Séraphin Akure Davain prend les rênes de la Justice, et Armande Longo Moulengui hérite d’un portefeuille élargi regroupant Jeunesse, Sports, Culture et Vie associative.

Henri-Claude Oyima, PDG de BGFI Bank, fait son entrée comme ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère. Il remplace Mark-Alexandre Doumba, désormais en charge de l’Économie numérique et de l’Innovation.

Parmi les nouveautés, un ministère dédié à l’Accès universel à l’eau et à l’énergie est confié à Philippe Tonangoye. Zenaba Gninga Chaning, seule femme candidate à la présidentielle d’avril, devient ministre de l’Entrepreneuriat et du Commerce.

Ce nouveau gouvernement prépare les prochaines échéances électorales : les législatives et locales prévues entre fin septembre et mi-octobre 2025, suivies des sénatoriales en novembre.