France : Paris hausse le ton et met Alger au pied du mur

L’Assemblée nationale française a largement mardi adopté une résolution appelant à la libération immédiate de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis novembre 2023. Le texte a été voté par 307 députés, contre 28 et 4 abstentions.

Présentée comme un « appel à l’humanité » par Constance Le Grip, rapporteure du texte, la résolution affirme le soutien de la France aux droits humains et s’inquiète de la santé de l’écrivain, âgé de 80 ans et atteint d’un cancer. Elle dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable et réclame sa libération immédiate et inconditionnelle.

Le ministre délégué à l’Europe, Benjamin Haddad, a salué l’initiative comme un signal fort de la part de la représentation nationale.

La résolution critique également la détention de prisonniers d’opinion en Algérie, qu’ils soient journalistes, blogueurs, militants ou défenseurs des droits humains. Elle appelle à conditionner toute coopération renforcée entre l’Algérie, la France et l’Union européenne à des progrès concrets en matière de libertés fondamentales et d’État de droit.

Sansal a été condamné le 27 mars à cinq ans de prison, après avoir déclaré dans une interview au média d’extrême droite « Frontières » que l’Algérie avait hérité de territoires marocains sous la colonisation française.