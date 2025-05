Burkina Faso : Le gouvernement veut faire du SYSDEF un laboratoire d’innovations sécuritaires

Le Salon international Synergie Sûreté, Défense et Sécurité (SYSDEF) a ouvert sa 2e édition le jeudi 8 mai 2025, avec une promesse forte de la part des autorités : faire de cet événement un véritable centre de réflexion et de création au service de la paix et de la prospérité.

Représentant le président du Faso, le ministre d’État en charge de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, a pris la parole à l’ouverture pour souligner l’importance stratégique de ce salon. « Nous mettrons tout en œuvre pour faire du SYSDEF une plateforme de référence en Afrique, où se conçoivent, année après année, des solutions innovantes au service de la paix et de la prospérité », a-t-il affirmé.

Ce salon rassemble une diversité d’acteurs : entreprises spécialisées, chercheurs, experts militaires, décideurs publics et partenaires internationaux. Cette convergence d’expertises vise à faire émerger des projets concrets dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’ingénierie militaire.

Pour le ministre Zerbo, le SYSDEF incarne l’ambition du Burkina Faso de bâtir une défense résiliente, enracinée dans les ressources locales et portée par une coopération respectueuse de la souveraineté nationale. « Ce salon est un forum de réflexion pour aborder tous les défis sécuritaires à travers une approche intégrée, adaptée à nos réalités », a-t-il insisté.

De son côté, le ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana, représentant le ministre de la Défense, parrain de l’édition, a souhaité que le salon s’institutionnalise et devienne un rendez-vous incontournable de l’innovation sécuritaire sur le continent. Il a rassuré que toutes les solutions présentées seront analysées en vue d’une éventuelle intégration dans les stratégies nationales.

« Le salon nous offre une opportunité unique d’améliorer durablement notre outil de défense et constitue une vitrine de notre ingéniosité ainsi qu’un levier pour renforcer notre autonomie stratégique », a-t-il ajouté.

Placé sous le thème « Défense, sécurité et protection civile : enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères », le SYSDEF 2025 propose un riche programme : expositions d’équipements militaires, démonstrations sur le terrain, rencontres d’experts et panels thématiques.

Parmi les sujets abordés figurent notamment la cybersécurité, la cyberdéfense, l’intelligence artificielle et les nouveaux modes de coopération. Le promoteur du salon, Hyacinthe Zouré, a précisé que les échanges mettront aussi en lumière les contributions des inventeurs et innovateurs locaux.

Une dizaine de pays ont répondu présents, dont le Mali, le Niger, le Nigeria, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Ghana… avec, en invité d’honneur, la Turquie, venue exposer une large gamme d’armements et de technologies de défense.

A travers le SYSDEF, le Burkina Faso entend affirmer sa volonté de prendre part activement à la réflexion et à l’action sur les questions de sécurité, non seulement pour son territoire, mais pour l’ensemble du continent africain.