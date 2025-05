Burkina Faso : Ouagadougou fait peau neuve grâce à Faso 

Dans les rues de Ouagadougou, un vent de changement souffle. Sous le soleil brûlant du mois de mai, pelles en main et sueur au front, des hommes et des femmes s’activent à transformer leur cadre de vie. Ce chantier à ciel ouvert, c’est le fruit de Faso Mêbo, une initiative présidentielle lancée par le capitaine Ibrahim Traoré. Son objectif : rénover les voies urbaines et revitaliser les quartiers, en s’appuyant non pas sur de grands groupes privés, mais sur l’énergie de la communauté.

Le 2 mai 2025, une délégation de l’équipe dirigeante de Faso Mêbo a parcouru plusieurs quartiers de la capitale pour constater de visu l’avancée des travaux. Partout où elle passe, le même constat s’impose : la population s’est approprié le projet.

« Regardez autour de vous : les pavés, le ciment, même les bouteilles d’eau… tout cela vient des habitants eux-mêmes », explique avec fierté le commandant Ahmed Zoodnoma Sakandé, coordonnateur national de l’initiative. Loin des appels d’offres habituels, ce sont les bras volontaires et les matériaux locaux qui façonnent les rues. Les pavés sont produits sur place, et la pose est assurée par des travailleurs d’intérêt commun et des bénévoles.

Mais Faso Mêbo va plus loin que le simple pavage. Le programme ambitionne également la construction de logements sociaux, l’amélioration de l’assainissement, et même la création d’espaces verts pour verdir la ville. L’un de ses projets phares, le Burkindi Business Center, incarne cette volonté de moderniser Ouagadougou tout en gardant une forte empreinte locale.

Dans les quartiers, l’enthousiasme est palpable. Chacun peut contribuer, à sa manière. « Si les travaux arrivent près de chez vous, pourquoi ne pas offrir un voyage de sable ? », suggère le commandant Sakandé. L’esprit de solidarité est le moteur de ce vaste chantier.

Et les résultats sont là : des rues plus propres, plus accessibles, et surtout plus résistantes aux pluies qui transforment habituellement certains axes en bourbiers. Avec Faso Mêbo, Ouagadougou change de visage, et tout le Burkina regarde vers un avenir bâti par ses propres mains.