Mali : Reprise des travaux de la digue de ceinture à Sougoulbé

Les travaux de construction de la digue de ceinture de la Commune rurale de Sougoulbé, dans le cercle de Tenenkou (Centre), ont officiellement repris ce mercredi 14 mai 2025. Une cérémonie de relance a été co-présidée par les deuxièmes adjoints au maire des communes de Sougoulbé et de Tenenkou.

Initialement lancés en 2024, les travaux avaient été interrompus en raison des crues. À l’approche de l’hivernage, les autorités locales ont relancé le chantier afin de prévenir les futures inondations et protéger les habitations et terres agricoles.

La reprise a été saluée par plusieurs responsables locaux, notamment des chefs de village, des secrétaires généraux des deux communes, des représentants de la société civile, ainsi que des techniciens de l’Urbanisme et du Génie rural, chargés de superviser les travaux.

Amadou Boubou Sow, deuxième adjoint au maire de Sougoulbé, s’est réjoui de cette relance et a appelé à l’implication de tous pour mener le projet à bien. Il a aussi remercié le préfet de Tenenkou, Mamadou Dao, pour son soutien constant.

Soumaïla Bocar Coulibaly, son homologue de Tenenkou, a souligné l’importance du projet pour sa commune et plaidé pour un dialogue régulier entre les deux collectivités afin d’aborder ensemble les grands enjeux du territoire.

Selon Guirama Tembely, secrétaire général de la Commune rurale de Sougoulbé, cette digue permettra non seulement de sécuriser Tenenkou contre les inondations, mais aussi de libérer plus de 100 hectares pour de nouvelles habitations et activités agricoles. Elle pourrait ainsi contribuer à réduire la pression foncière qui a fait exploser le prix des parcelles dans la ville, où les terrains à usage d’habitation atteignent jusqu’à 7 millions de francs CFA.

Financé sur fonds propres de la commune de Sougoulbé, le chantier devrait durer un mois. Bien que situé sur son territoire, le projet bénéficiera principalement aux habitants de Tenenkou, proches du nouveau site.