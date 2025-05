Sahel : L’AES annonce la création d’une Banque régionale de développement 

Réunis mercredi 21 mai à Bamako, les ministres du comité « développement » de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé la création d’une institution financière régionale baptisée Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES).

Cette décision a été rendue publique lors d’une réunion d’experts et de responsables économiques au Centre international de conférences de Bamako (CICB), en présence du ministre malien de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, et de plusieurs hauts responsables.

L’objectif affiché est de doter la Confédération d’un outil financier capable de soutenir des projets d’envergure dans des secteurs clés comme l’énergie, les transports, l’agriculture ou encore les infrastructures. La BCID-AES servira à mobiliser des financements à grande échelle pour répondre aux défis économiques et accélérer le développement régional.

« Cette banque n’est pas seulement une initiative politique. Elle répond de façon concrète et stratégique aux besoins de nos économies. Nos Etats ont un potentiel immense qu’il faut accompagner par des investissements structurants », a déclaré le ministre Sanou.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’intégration renforcée au sein de l’AES, lancée par les trois pays sahéliens après leur retrait de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Les dirigeants de l’AES ambitionnent de bâtir un espace économique autonome, capable de financer ses propres priorités de développement.