Niger : Abdourahamane Tiani reçoit les auteurs de l’hymne de l’AES 

Le président de la République du Niger, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a reçu le samedi 24 mai 2025 les membres du comité national d’experts ayant pris part à l’élaboration de l’hymne officiel de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), baptisé « La Confédérale ».

Composé d’experts nigériens et dirigé par le professeur Mailallé Amadou, le comité a œuvré aux côtés de ses homologues maliens et burkinabés pour créer une œuvre musicale et poétique représentant l’identité culturelle commune des trois nations. L’hymne vise à incarner la vision d’un espace sahélien uni, souverain et résolument tourné vers l’avenir.

La rencontre s’est tenue en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dans le cadre de la présentation officielle du projet d’hymne aux chefs d’Etat de l’AES. Le professeur Mailallé Amadou a confié à la presse que la délégation nigérienne a pu rendre compte au chef de l’Etat de sa participation active à la rencontre de Bamako, où le choix de l’hymne a été entériné.

« Nous sommes tous unis dans le même projet, portés par une même ambition : celle de la souveraineté », a souligné le président du comité, évoquant un processus de création collective basé sur la convergence des voix, des intelligences et surtout d’une vision commune.

Cette vision, a-t-il précisé, est celle d’« un Sahel retrouvé, conquérant, déterminé à se reconstruire et à affirmer sa souveraineté dans la paix et le respect ».

Le professeur Amadou a également insisté sur l’importance de faire vivre cet hymne au sein des populations : « Il ne s’agit pas seulement d’une œuvre symbolique. Il faut que nos concitoyens l’apprennent, l’approprient. C’est un gage d’unité et de renouveau ».

Selon lui, La Confédérale incarne l’élan collectif d’un espace sahélien qui ne doit ni se refermer sur lui-même ni renoncer à ses aspirations. « Avec l’AES, nous devons raviver le désir de nous reconstruire ensemble, de mutualiser nos intelligences, nos forces, et de réaliser nos objectifs communs ».

Pour rappel, ce même comité d’experts avait déjà été à l’origine du projet du nouvel hymne national du Niger, L’Honneur de la Patrie, adopté récemment par les autorités nigériennes.