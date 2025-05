Sahara : Le Polisario, instrument armé du régime algérien et relais d’une stratégie régionale de la terreur

Des unités de l’Armée populaire de libération sahraouie, groupe terroriste notoirement reconnu, ont mené un bombardement ciblé contre un poste avancé de l’armée marocaine dans le secteur d’El Galtat.

Selon un communiqué de la direction centrale de l’armée, cette attaque a causé « de lourdes pertes en vies humaines et en matériel », comme rapporté par Sahara Press Service (SPS), uniquement en arabe, pour limiter la portée internationale de certains messages afin d’éviter que leurs méthodes controversées notamment les attaques armées ne soient trop largement exposées ou critiquées.

Le communiqué précise : « Des unités avancées de nos vaillants Lions de l’armée ont effectué dans la matinée de ce mercredi 21 mai 2025 un bombardement ciblé contre une base ennemie appartenant à l’armée royale marocaine dans la zone d’Arkiz, secteur de El Galtat. »

Un autre communiqué, diffusé le 3 mai 2025 par Sahara Press Service, toujours en arabe, souligne que des unités terroristes du Polisario ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux Forces armées royales marocaines dans les secteurs de Smara et d’Amgala.

Plusieurs pays, poursuivant leur politique de lutte contre le terrorisme, considèrent le Polisario non pas comme un simple mouvement de libération, mais avant tout comme une organisation terroriste aux méthodes violentes.

Face à ces violences récurrentes, et compte tenu de la présence confirmée d’experts iraniens, ainsi que de mercenaires affiliés au Hezbollah libanais et au Hamas, la qualification du Polisario soutenu par l’Algérie comme organisation terroriste repose sur des éléments concrets. Ces derniers incluent l’utilisation d’unités mobiles, la planification d’attaques éclair, et la diffusion de messages destinés à instaurer la terreur parmi les populations civiles, comme le confirment des sources américaines et européennes fiables, également un danger pour la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad …

Selon les observateurs, le Polisario est une organisation algérienne implantée à Tindouf. Il bénéficie d’un soutien politique, diplomatique et surtout d’un financement important de la part du général Saïd Chengriha et de son président Abdelmadjid Tebboune dépassant le milliard de dollars chaque année, selon de sources du Trésor algérien.