Niger : Plusieurs soldats tués lors d’une attaque revendiquée par l’Etat islamique

Une attaque meurtrière a frappé dimanche une position militaire à Eknewan, dans l’ouest du Niger, près de la frontière malienne. Selon des sources locales, plusieurs soldats ont perdu la vie dans cet assaut revendiqué par le groupe État islamique.

« Une attaque a bien eu lieu dimanche contre la position militaire d’Eknewan, dans le département de Tillia. Plusieurs membres des forces de défense et de sécurité ont été tués », ont confirmé des responsables sécuritaires.

Dans un communiqué publié lundi, l’Etat islamique a revendiqué cette offensive, affirmant avoir fait une quarantaine de morts parmi les soldats nigériens, un bilan contesté par les autorités nigériennes.

Dans la foulée, le régime militaire au pouvoir a procédé à un remaniement local majeur. Le général Abdourahamane Tiani a nommé par décret un nouveau gouverneur pour la région de Tahoua, qui englobe le département de Tillia. Le colonel Oumarou Tawayé a été remplacé par le colonel Souleymane Amadou Moussa.

Par ailleurs, Tillia accueille depuis le 15 mai et jusqu’au 4 juin la deuxième édition des exercices militaires « Tarhanakal ». Organisés par l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ces manœuvres rassemblent également les armées du Tchad et du Togo. Elles se tiennent au Centre d’entraînement des forces spéciales de Tillia, inauguré en juillet 2021 et financé par l’Allemagne.

Cette attaque intervient dans un contexte tendu, alors que la lutte contre les groupes jihadistes reste l’un des principaux défis sécuritaires pour le Niger et ses voisins sahéliens.