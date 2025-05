Burkina Faso : La FIPEG-FASO 2025 met en lumière des jeunes talents prometteurs, sources d’espoir et d’innovation

Du 23 au 25 mai 2025, le musée national de Ouagadougou a accueilli la première édition de la Foire internationale des petits génies du Faso (FIPEG-FASO). Organisé par l’association OMELA (Open My Eyes for Life Association), l’événement a révélé des jeunes talents exceptionnels porteurs d’idées novatrices pour le Burkina Faso.

Placée sous le thème « Place du génie créatif des tout-petits dans un contexte d’insécurité et de résilience », la FIPEG-FASO 2025 avait pour objectif de stimuler la créativité des enfants et de valoriser les jeunes innovateurs burkinabè en tant qu’acteurs du développement national.

Environ 500 enfants et jeunes venus des quatre coins du pays ont participé à cette rencontre. Une cinquantaine de projets ont été présentés dans les domaines de la technologie, des sciences et des arts, à travers des expositions, des compétitions, des ateliers interactifs, des panels et des conférences, selon l’Agence presse burkinabé.

Parmi les projets récompensés :

Prix Révélation – Catégorie Technologie: Guira Amadou, élève à la Programming School, a impressionné avec son interrupteur crépusculaire, un dispositif intelligent qui adapte automatiquement l’éclairage à la luminosité ambiante.

Catégorie Sciences: YAMEOGO S.W. Laeticia, étudiante au Burkina Institute of Technology (BIT) de Koudougou, a conçu une machine innovante pour éplucher et laver le manioc. Un outil à fort impact pour l’agriculture locale.

Catégorie Arts : DIABOUGA Nafissatou a séduit le jury avec son projet artisanal éducatif, mêlant tissu coton burkinabè et cuir pour créer des articles thématiques valorisant l’identité culturelle nationale.

Des prix spéciaux pour récompenser l’engagement et la créativité :

Prix Spécial Génie Féminin : Attribué à Laeticia YAMEOGO pour son initiative agricole innovante, symbole de l’excellence féminine dans les métiers techniques.

Prix Spécial de l’Engagement Environnemental : Remporté par le Centre de Formation Professionnelle Don Bosco de Bobo-Dioulasso, grâce à un système agricole durable et respectueux de l’environnement.

Prix du Plus Jeune Génie Créatif : Décerné au très jeune DAYAMBA Y. Esdras, pour un dessin énigmatique et profond réalisé sur tableau, prouvant que la créativité n’a pas d’âge.

La FIPEG-FASO 2025 s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable de l’innovation juvénile au Burkina Faso, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’acteurs du changement.