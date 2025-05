Ce jeudi 29 mai 2025, la place autrefois connue sous le nom de « Place de la Résistance » (Escadrille), située devant la base aérienne n°101 de Niamey, a été officiellement rebaptisée « Place TARHA-NAKAL », ce qui signifie « Amour de la patrie ». La cérémonie de dénomination a été présidée par le ministre des Transports et de l’Aviation, le Colonel-major Abdourahamane Amadou.

Cette place est devenue un symbole fort depuis la grande marche populaire du 2 septembre 2023, au cours de laquelle le peuple nigérien s’était rassemblé massivement pour exiger le départ des forces françaises du territoire national. Ce lieu, hautement symbolique, devient désormais « TARHA-NAKAL », une appellation porteuse d’un message d’unité et de patriotisme.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général du CPASS-Niger, Elh Habibou Ibrahim, a rappelé que ce site avait été le théâtre de nombreuses mobilisations citoyennes. « Cette place a véritablement connu tous les mouvements pour exiger le départ des forces étrangères françaises du Niger », a-t-il déclaré. Il a également souligné que le comité de soutien au CNSP y avait mené ses principales actions, contribuant à la diffusion des idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

« Nous nous réjouissons que cette place porte désormais le nom de ‘TARHA-NAKAL’. C’est une façon d’honorer le sentiment national et de renforcer la cohésion sociale », a-t-il ajouté.

La cérémonie a réuni plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales, parmi lesquels le ministre du Commerce et de l’Industrie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le gouverneur de la région de Niamey, l’administrateur délégué de la ville, le directeur de l’OPVN, ainsi que le chef d’État particulier du Président de la République.