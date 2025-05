Burkina Faso : Des journalistes burkinabé formés en Chine, une coopération médiatique renforcée

Le séminaire international sur les médias, organisé du 8 au 28 mai à Beijing (Pékin), s’est clôturé en présence de plusieurs personnalités chinoises et burkinabè, marquant un nouveau jalon dans la coopération entre les deux pays. Parmi les intervenants figuraient l’inspecteur Chang Jin, du Département de la coopération internationale de l’Administration nationale de la radio et de la télévision de Chine, He Dongbo, directeur général adjoint de la China Broadcasting International Economic and Technical Cooperation (CBIC), ainsi que l’ambassadeur du Burkina Faso en Chine, Daouda Bitié.

Pendant plus de trois semaines, les 22 participants issus de médias publics et privés du Burkina Faso ont suivi des sessions de formation portant sur des thématiques d’actualité : création de contenus audiovisuels, intelligence artificielle, exploitation des nouveaux médias et stratégies de monétisation. Des visites sur le terrain à Pékin, Jinan et Qingdao leur ont également permis de découvrir des entreprises technologiques, des institutions médiatiques, un centre de transmission ainsi que plusieurs établissements universitaires.

Lors de la cérémonie de clôture, l’inspecteur Chang Jin a exprimé son souhait que cette immersion ait permis aux participants de mieux appréhender les politiques médiatiques de la Chine. Il a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur d’un développement fondé sur l’innovation, la culture et l’humain, dans la perspective d’une modernisation complète de la Chine d’ici 2055.

« Les médias jouent un rôle fondamental dans la construction des nations. Notre coopération repose sur la loyauté, le dialogue et le bénéfice mutuel. Nous espérons poursuivre cet échange enrichissant », a-t-il déclaré.

De son côté, l’ambassadeur Daouda Bitié a salué la solidité des relations sino-burkinabè et a encouragé les participants à mettre en pratique les acquis de cette formation. « Votre mission, en rentrant au pays, est de mettre ces compétences au service de la reconquête du territoire et du développement national », a-t-il souligné.

Chaque participant a reçu un certificat attestant de sa participation à ce séminaire, symbole d’un partenariat médiatique appelé à se renforcer davantage dans les années à venir.