Abidjan : La Côte d’Ivoire et le Sénégal réaffirment leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique

En visite officielle à Abidjan du 29 mai au 1er juin, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et son homologue ivoirien Robert Beugré Mambé ont affiché leur volonté commune de renforcer un partenariat déjà structuré autour de 49 accords de coopération. Les deux chefs de gouvernement souhaitent donner une nouvelle impulsion à cette relation bilatérale jugée dynamique, notamment en la rendant plus fluide et mieux adaptée aux défis actuels.

Cette ambition s’est exprimée lors d’une réunion de travail, selon une note du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale. Les deux parties y ont réaffirmé leur engagement à intensifier la coopération dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, les ressources animales et halieutiques, le commerce, les technologies de l’information, la transformation agricole ou encore la recherche scientifique.

Robert Beugré Mambé a souligné que depuis l’indépendance, 49 accords ont été conclus entre les deux pays. Il a plaidé pour leur actualisation à la lumière des enjeux émergents et a insisté sur le rôle central que devra jouer le secteur privé dans l’élargissement des échanges et l’identification de nouvelles opportunités.

De son côté, Ousmane Sonko a salué la position de la Côte d’Ivoire comme acteur majeur au sein de la CEDEAO et de l’UEMOA. Il s’est dit déterminé à porter la coopération ivoiro-sénégalaise à un niveau inédit, annonçant la relance prochaine de la commission mixte bilatérale. Celle-ci devrait, selon lui, permettre des avancées concrètes dans un délai de six mois.

Le Premier ministre sénégalais a également été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara, témoignant du caractère stratégique de cette visite pour les deux nations.