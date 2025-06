Niger : Tiani dénonce des complots de déstabilisation fomentés depuis des pays voisins

Le président de la République du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a déclaré, lors d’un entretien exclusif accordé le samedi 31 mai 2025 à la Radiotélévision du Niger (RTN), l’existence de plusieurs complots visant à déstabiliser le pays. Ces manœuvres, selon lui, seraient orchestrées depuis certains pays voisins, notamment le Nigeria et le Bénin, avec le soutien d’intérêts étrangers évincés du territoire nigérien.

Au cours de cette interview, le chef de l’Etat a détaillé les projets hostiles qui viseraient le Niger depuis la prise de pouvoir par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) le 26 juillet 2023. Il a affirmé que des puissances occidentales, poussées hors du pays par le CNSP, se seraient repliées dans des Etats frontaliers d’où elles coordonneraient des tentatives de déstabilisation.

Le président Tiani a notamment évoqué des réunions secrètes qui se seraient tenues au Nigeria et dans la région du lac Tchad, réunissant des représentants de pays occidentaux et leurs alliés africains. Ces rencontres auraient, selon lui, pour objectif de soutenir des actions visant à fragiliser les institutions nigériennes.

Des informations précises, accompagnées de dates et d’éléments de preuve, auraient été recueillies par les services de renseignement nigériens, a-t-il assuré. Ces données concerneraient notamment des tentatives d’introduction d’armes et d’explosifs sur le territoire national, destinées à équiper des groupes terroristes actifs dans la région.

Plusieurs noms de personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces tentatives ont été cités au cours de l’entretien. Le président a également mis en cause certaines organisations non gouvernementales, en particulier la Croix-Rouge, qu’il accuse d’être indirectement liées à ces manœuvres de déstabilisation.

Dans un appel appuyé à la solidarité africaine, le général Tiani a exhorté les pays du continent à rompre avec ce qu’il qualifie de dépendance envers des puissances étrangères qui, selon lui, cherchent à imposer des modèles de gouvernance contraires aux intérêts africains. Il a souligné que le combat mené par le Niger dépasse ses propres frontières et concerne l’ensemble du continent.

Enfin, le chef de l’État a accusé certaines puissances occidentales, et plus particulièrement la France, d’alimenter l’insécurité et les violences terroristes dans le but d’imposer une nouvelle domination politique au Niger. Il a toutefois assuré que les autorités ont déjà entrepris « de nombreuses actions » pour faire échec à ces tentatives de déstabilisation.