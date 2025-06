Climat : La Côte d’Ivoire et la BOAD lancent un ambitieux programme d’investissement vert pour 2026-2030

La Côte d’Ivoire et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération pour le climat. Les deux partenaires ont signé, à Abidjan, un mémorandum d’entente officialisant le lancement du Programme d’Investissement Climat (PIC) 2026-2030, un dispositif destiné à financer massivement des initiatives écologiques dans le pays.

Ce partenariat stratégique vise à mobiliser plus de 457 millions d’euros en faveur de projets liés à l’agriculture durable, aux énergies propres et à la gestion forestière. « Au cœur du programme figure un portefeuille de 300 projets « verts », déjà élaborés par le ministère ivoirien de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ».

Présent lors de la cérémonie, le ministre Assahoré Konan Jacques a affirmé la volonté du gouvernement de faire de la transition écologique un pilier du développement national. « Nous devons agir avec détermination et audace. La transition écologique doit devenir une opportunité de création d’emplois verts, de valorisation de notre capital naturel et de résilience pour nos communautés », a-t-il déclaré.

Le président de la BOAD, Serge Ekué, a salué le leadership de la Côte d’Ivoire sur les questions climatiques, rappelant que les 300 projets avaient été présentés à la COP29 comme preuve de cette ambition. « Ce mémorandum pose les bases d’un cadre efficace pour mobiliser les financements nécessaires à leur mise en œuvre », a-t-il souligné.

En complément, un programme de « Readiness » doté de 1,5 million de dollars permettra de renforcer les capacités des institutions ivoiriennes à accéder aux financements multilatéraux. Par ailleurs, un Fonds d’Études Climat (FEC) sera mis en place pour financer les études techniques et garantir la viabilité économique des projets proposés.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique régionale croissante autour du financement climatique, à l’heure où les Etats africains cherchent à allier développement durable et résilience face aux effets du changement climatique.