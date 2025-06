Niger : Promotions et nominations au sein des Forces armées nigériennes

Le Président de la République et Chef de l’Etat, le général d’Armée Abdourahamane Tiani, a procédé, le vendredi 30 mai 2025, à la signature de deux décrets portant sur l’avancement et la nomination de plusieurs officiers des Forces Armées Nigériennes (FAN) et de la gendarmerie nationale.

Par le premier décret, le général de Corps d’Armée Salifou Mody est promu au grade de général d’Armée, avec prise d’effet au 1er juin 2025. Cette élévation marque une reconnaissance majeure dans sa carrière au sein des FAN.

Le second décret concerne l’inscription au tableau d’avancement complémentaire ainsi que des nominations exceptionnelles au grade de général, dans les rangs de l’armée de Terre, de l’Air et de la gendarmerie.

Nominations au grade de général de Division :

– Général de Brigade Ibra Boulama Issa

– Général de Brigade Abo Tagué Mahamadou

– Général de Brigade Sani Kaché Issa

– Général de Brigade Mohamed Toumba

– Général de Brigade Assoumane Abdou

– Général de Brigade Moussa Salaou Barmou

– Général de Brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma (gendarmerie nationale)

Nominations au grade de général de Brigade :

– Colonel-major Maman Souley (armée de Terre)

– Colonel-major Maman Sani Mamane Kiaou (armée de Terre)

– Colonel-major Abdourahamane Abou Zataka (armée de Terre)

– Colonel-major Amadou Bacharou Ibroh (armée de Terre)

– Colonel-major Ali Hamidou Issa (armée de l’Air)

– Médecin Colonel-major Adamou Hamadou

– Colonel-major Salifou Mainassar

– Colonel-major Ibrahim Moctar Diallo

– Colonel Ismaël Sidi Omar Ka

Ces promotions exceptionnelles s’inscrivent dans un contexte de renforcement des capacités et de reconnaissance du leadership au sein des FAN, dans une période marquée par de multiples défis sécuritaires pour le pays.