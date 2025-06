Crise au Soudan : Plus de 4 millions de personnes en fuite, alerte l’ONU

Plus de quatre millions de personnes ont fui le Soudan depuis le déclenchement de la guerre entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a annoncé mardi le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le conflit, qui a éclaté le 15 avril 2023, a engendré ce que l’ONU qualifie de « pire crise de déplacement au monde ».

« Il s’agit d’un jalon dévastateur dans une crise humanitaire sans précédent », a déclaré Eujin Byun, porte-parole du HCR, lors d’un point de presse à Genève.

D’après les dernières données du HCR, 4.003.385 personnes ont été contraintes de quitter le pays en quête de sécurité, que ce soit en tant que réfugiés, demandeurs d’asile ou personnes rapatriées. Parmi elles, 1,5 million se sont réfugiées en Egypte, plus de 1,1 million au Soudan du Sud dont près de 800.000 Sud-Soudanais autrefois exilés au Soudan et plus de 850.000 au Tchad.

Tchad fait face à une pression humanitaire sans précédent. Le nombre de réfugiés soudanais y a plus que triplé depuis le début du conflit, passant de 400.000 à plus de 1,2 million. « Nous devons réagir de toute urgence », a lancé Dossou Patrice Ahouansou, coordinateur principal du HCR au Tchad, depuis la ville d’Amdjarass, à l’est du pays.

Depuis fin avril, la situation s’est aggravée avec les attaques des FSR sur les camps de réfugiés autour d’El-Facher, dans la région du Darfour. Rien que dans les provinces tchadiennes de Wadi Fira et de l’Ennedi Est, 68.556 personnes ont traversé la frontière en à peine un mois, à un rythme de 1.400 arrivées par jour.

La communauté internationale est appelée à intensifier son soutien pour éviter un effondrement humanitaire dans une région déjà à bout de souffle.