Togo : La BAD mobilise 39 millions de dollars pour une agriculture résiliente

Le Togo et la Banque africaine de développement (BAD) ont récemment conclu deux accords de financement d’un montant total de 38,9 millions de dollars américains. L’objectif : renforcer la résilience climatique des agriculteurs togolais à travers le développement d’infrastructures dans les zones spéciales de transformation agro-industrielle.

Les documents ont été signés par Essowè Georges Barcola, ministre togolais de l’Économie et des Finances, et Nnenna Nwabufo, vice-présidente du Groupe de la BAD en charge du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, indique la BAD dans un communiqué officiel.

Ce financement se compose d’un don de 29 millions de dollars provenant du Fonds vert pour le climat, administré par la BAD, et d’un prêt de 9,9 millions de dollars accordé directement par l’institution. Une contribution jugée stratégique pour le Togo, qui renforce ainsi son partenariat avec la BAD, acteur clé de son développement agricole.

Pour le ministre Barcola, cet engagement traduit une volonté partagée de favoriser un développement agricole durable et inclusif. « Ce projet incarne la convergence des priorités entre le Togo et la BAD, en ligne avec notre feuille de route Togo 2025 », a-t-il souligné.

La représentante de la BAD s’est également félicitée de la portée inédite de ce soutien : « Il s’agit du tout premier financement du Fonds vert pour le climat dédié à une zone spéciale de transformation agro-industrielle au Togo, voire sur le continent africain », a déclaré Nnenna Nwabufo. Elle a par ailleurs insisté sur l’importance d’intégrer les énergies renouvelables dans la dynamique de transformation du secteur agricole.

Ce partenariat ouvre ainsi la voie à une agriculture plus moderne, durable et adaptée aux défis climatiques, tout en consolidant la coopération entre le Togo et la BAD dans le cadre de leurs ambitions de développement à long terme.