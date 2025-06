Soudan : Au moins 14 morts dans le bombardement d’un camp de déplacés au Darfour

Un bombardement a visé mercredi le camp de déplacés d’Abou Chouk, situé à la périphérie d’El-Facher, dans l’ouest du pays. Le bilan provisoire fait état d’au moins 14 morts et plusieurs blessés, selon une cellule d’urgence locale, un collectif de secouristes volontaires actif sur le terrain.

Les Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire engagé dans la guerre civile contre l’armée soudanaise, sont pointées du doigt. Selon les secouristes, les FSR auraient ciblé à l’artillerie lourde un marché et des habitations du camp, où vivent des dizaines de milliers de personnes ayant fui les violences.

El-Facher, capitale du Darfour-Nord, reste la dernière grande ville de la région encore sous contrôle de l’armée régulière. Elle est assiégée depuis plus d’un an par les FSR, dans un contexte de pénuries et d’insécurité croissante. L’ONU tire la sonnette d’alarme, évoquant une situation de famine imminente dans la région et qualifiant le conflit au Soudan de « pire catastrophe humanitaire au monde ».

Le conflit oppose les forces armées du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée et dirigeant de facto depuis le putsch de 2021, aux FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, son ancien numéro deux.

Toujours au Darfour, des témoins rapportent que l’aéroport de Nyala, capitale du Darfour-Sud contrôlée par les FSR, a été touché mercredi par un bombardement peu après l’atterrissage d’un avion cargo. De puissantes déflagrations ont ensuite secoué plusieurs quartiers de la ville pendant près d’une heure.