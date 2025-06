Niger : Le Président Tiani reçoit les ministres de la Santé des pays de l’Alliance des États du Sahel

Le président de la République du Niger, le général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu en audience, mercredi, à Niamey, les ministres de la Santé des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Etaient présents à cette rencontre :

– Médecin-Colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social du Mali ;

– M. Kargougou Robert Jean Claude Lucien, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Burkina Faso ;

– Médecin-Colonel-Major Garba Hakimi, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Niger.

Cette audience s’est tenue à l’issue de la réunion ministérielle des responsables de la Santé de l’AES. A leur sortie d’audience, la ministre malienne Assa Badiallo Touré a expliqué que cette visite avait pour but de transmettre les salutations des plus hautes autorités du Mali et du Burkina Faso au président nigérien, et de présenter les grandes lignes de la coopération sanitaire en cours de construction entre les trois États.

« Depuis notre retrait de la CEDEAO et de l’Organisation ouest-africaine de la santé, nos trois pays doivent désormais organiser une collaboration propre dans le domaine de la santé publique », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, cette dynamique conjointe vise des domaines prioritaires comme la surveillance épidémiologique, les campagnes de vaccination et le renforcement des systèmes de santé. Elle a ajouté que les ministres s’engageaient à rendre compte régulièrement de leurs travaux à leurs chefs d’Etat, afin de garantir un suivi politique de haut niveau.

Le président Tiani a félicité et encouragé les ministres pour cette initiative, tout en assurant de l’engagement de l’Etat nigérien à accompagner pleinement cette dynamique régionale.

La rencontre de Niamey marque ainsi une étape importante dans la mise en place d’un espace sanitaire commun au sein de l’AES, en réponse au retrait de ces pays des structures de coopération sous-régionales traditionnelles.