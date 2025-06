Niger : Le Ministre d’État de l’intérieur appelle les ONG et AD à intensifier leur engagement dans l’œuvre de construction nationale

A l’occasion de la Quatrième édition de la journée nationale des ONG et Associations de Développement, célébrée le 16 juin 2025, le général de division Mohamed Toumba, Ministre de l’intérieur, de l’administration du territoire et de la sécurité publique, a appelé les ONG et associations à intensifier leur engagement dans l’œuvre de construction nationale.

Placée sous le thème »contribution des ONG et Associations de Développement dans le processus de la Refondation », la célébration de cette journée vise à mobiliser toutes les ONG et associations afin qu’elles intensifient leur engagement dans l’œuvre de construction nationale.

« Cette journée marque la volonté des pouvoirs publics de mettre en valeur l’importance de la contribution des ONG dans l’œuvre d’édification d’un Niger plus juste, plus solidaire et résolument tourné vers le progrès » à déclaré le Ministre d’État Mohamed Toumba dans un livré en cette veille de la journée.

Il a, à cette occasion, fait remarquer que cette 4ème édition intervient dans un contexte particulier, « marqué par l’adoption de la Charte Nationale de la Refondation et la mise en place des institutions prévues par cette loi fondamentale » tout en soulignant qu’au Niger, « les ONG constituent une composante essentielle de la société civile. Elles interviennent dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, l’environnement, la promotion de la femme et de la jeunesse, et bien d’autres encore ».

«Avec l’appui, et sous l’encadrement de l’Etat, le secteur des ONG/AD connaît une croissance remarquable ces quelques trois dernières décennies » a-t-il fait savoir, précisant que leur »nombre est passé de seulement 60 en 1990 à plus de 4000 en 2025 ».

Le général de division Toumba Mohamed d’ajouter que »selon l’évaluation de mes services, la moyenne annuelle de financement mobilisé par les ONG/AD s’élève à 156 milliards de FCFA entre 2017 et 2024 ayant généré plus de 11 000 emplois directs sur la période ».

Il a fait également remarquer que « pour la seule année 2024, leurs interventions ont permis de mobiliser plus de 250 milliards de FCFA et créer plus de 9 151 emplois permanents et 17 721 emplois temporaires »

Le Ministre d’État Toumba d’annoncer également qu’en termes de contribution aux recettes fiscales, »plus de 17 milliards FCFA ont été générés en 2024 par les activités des ONG/AD ».

Le premier responsable de l’administration du territoire de reconnaître que « malgré les défis sécuritaires qui impactent leurs interventions et l’embargo injustement imposé au Niger par certaines organisations régionales, les ONG/AD ont fait preuve de résilience et d’esprit d’initiative pour faire face à la situation, aux côtés de nos vaillantes populations ».

« Conformément à la lettre de Mission à nous confiée par le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, nous poursuivrons les efforts d’accompagnement et de recadrage des interventions des ONG/AD afin de corriger les insuffisances et améliorer la gouvernance du secteur » a rassuré le général de division Toumba Mohamed qui a annoncé que son département ministériel »réaffirme son engagement à œuvrer pour diagnostiquer les faiblesses du secteur ;identifier et engager les solutions adaptées ; assurer la mise en œuvre rigoureuse des recommandations pertinentes issues des assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG tenues en novembre 2022 qui portent entre autres sur l’alignement de leurs actions sur les priorités nationales ;la transparence dans la gestion des ressources ; et le respect strict des consignes sécuritaires ».

« La clarification du rôle et des missions des ONG et Associations de Développement permettra à l’État de mettre en place un cadre de partenariat plus cohérent et plus harmonieux, propice à des interventions ciblées et efficaces » a conclu le Ministre d’État de l’intérieur.