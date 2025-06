Accident d’un avion militaire à Gao : Les pilotes sains et saufs, une enquête ouverte (Communiqué)

Un aéronef de combat des Forces armées maliennes (FAMa) a effectué un atterrissage forcé dans le fleuve à Gao (Nord), ce samedi 14 juin 2025, en raison d’une tempête de sable soudaine, annonce l’État-major général des Armées (EMGA) dans un communiqué.

« Les deux pilotes ont été récupérés en bonne santé et reçoivent les soins appropriés dans les structures de santé de la place militaire », a indiqué l’EMGA cité par le même communiqué.

L’accident s’est produit dans la matinée, alors que l’appareil revenait d’une mission dans le théâtre Est de l’opération Dougoukoloko. Selon les premières informations, « une forte dégradation météorologique, marquée par une tempête de sable, serait à l’origine de l’incident. L’aéronef a été gravement endommagé, mais aucune perte humaine n’est à déplorer. »

Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes et les causes de l’accident. « Les conclusions seront présentées en temps opportun », a précisé l’EMGA.

Il a salué le professionnalisme de l’équipage, soulignant que leur sang-froid a permis d’éviter un drame. « Leur maîtrise a préservé de nombreuses vies au sol », a ajouté le communiqué. L’Etat-major a aussi félicité les piroguiers, les services de secours et les forces de défense et de sécurité « pour leur réactivité et leur efficacité dans la protection des populations et de l’équipage. »

Enfin, l’EMGA a rassuré sur la continuité des opérations militaires. « Cet accident n’aura aucun impact sur la poursuite des opérations offensives engagées sur l’ensemble du territoire national », a-t-il affirmé.