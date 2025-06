Diffa : 50 jeunes et femmes formés sur la transformation laitière

Le Secrétaire Général de la Région de Diffa, M. Attahirou Maidouka Mahamadou a présidé, ce mardi 17 juin 2025 dans la salle de réunion de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Diffa, la cérémonie de lancement officiel d’un atelier de formation technique sur la transformation et la conservation des produits laitiers au profit de cinquante (50) jeunes et femmes issus de la région.

Placée sous le haut patronage du Gouverneur de la région de Diffa, le Général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, cette session de formation est organisée par l’ONG Jeunesse, Action & Leadership (JAL), en partenariat avec les autorités locales et les acteurs communautaires dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-Niger).

Axé sur le thème « Valorisation des produits laitiers locaux : un levier d’autonomisation économique pour les jeunes et les femmes de Diffa », cet atelier s’inscrit pleinement dans l’Axe 3 de la Vision Patriotique du Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahmane Tiani, relatif au développement des bases de production pour la souveraineté économique.

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général de la Région de Diffa, représentant le Gouverneur, a salué cette initiative qu’il a qualifiée d’ »acte structurant et porteur d’avenir » pour la région. « En investissant dans la transformation du lait en produits dérivés comme le yaourt, le fromage ou le beurre, nous contribuons à bâtir une économie locale résiliente, créatrice d’emplois et tournée vers l’avenir », a-t-il déclaré.

Il a aussi mis en avant la pertinence de cette initiative dans le cadre des objectifs de développement socio-économique et de résilience promus par l’État.

Prenant la parole, le président de l’ONG JAL, M. Tcherno Ali Diallo a rappelé les efforts continus de son organisation en faveur de l’autonomisation des jeunes et des femmes dans la région. Il a notamment évoqué la récente formation en mai dernier de 120 jeunes dans les communes de Diffa, Maïné-Soroa et Goudoumaria. « Ce que vous apprenez ici peut devenir votre source de revenus demain, mais aussi inspirer d’autres à entreprendre », a-t-il lancé aux participants, tout en réitérant l’engagement de son ONG à accompagner les bénéficiaires au-delà de la formation, notamment par l’appui à la création de mini-entreprises et de coopératives laitières.

Pour sa part, le représentant du PROLAC-Niger a mis en lumière la dimension pragmatique et inclusive du partenariat avec JAL. « Ce partenariat repose sur l’ancrage local et vise un impact durable. À travers cette action, nous redonnons de l’espoir à une jeunesse pleine de potentiel », a-t-il déclaré, rappelant que le PROLAC œuvre à renforcer la résilience des communautés du bassin du Lac Tchad, particulièrement dans les zones confrontées aux défis climatiques et sécuritaires.

Présent à cette cérémonie, le Président du Conseil Régional de la Jeunesse de Diffa a, quant à lui, salué cette initiative, qu’il a qualifiée de modèle à reproduire dans l’ensemble des communes de la région. « En valorisant un produit local comme le lait, nous faisons le choix de l’intelligence, de la résilience et de l’autonomie », a-t-il soutenu.

Le Secrétaire Général de la Commune Urbaine de Diffa, M. Mahamadou Seyni, s’est également réjoui de cette formation qui répond, selon lui, à une nécessité économique et sociale majeure dans une région à fort potentiel agro-pastoral. Il a exprimé la disponibilité des autorités municipales à accompagner de telles actions, porteuses d’espoir pour les jeunes et les femmes.

Ce programme de formation, qui allie transmission de savoir-faire et accompagnement post-formation, vise à renforcer les capacités techniques locales dans un domaine à fort potentiel économique. Il vient répondre à une double nécessité : lutter contre le chômage des jeunes et des femmes tout en valorisant les ressources locales pour une économie régionale inclusive et durable.