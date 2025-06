Recrudescence des attaques dans l’AES : « L’oeuvre des sponsors des terroristes » (DIRPA)

La Direction de l’information et des relations publiques des Armées du Mali (DIRPA), au cours d’un point de presse, ce mardi, dans ses locaux, a dénoncé les anciens partenaires du Mali, avec lesquels la rupture a été consommée avec la Confédération AES, « de nous attaquer à travers les terroristes. »

Selon le Directeur de la DIRPA, le colonel major Souleymane Dembélé, «la réaction de groupes armés terroristes à une explication ». Au regard de la situation géostratégique du moment, où les pays de l’AES traversent une situation sécuritaire tendue, a-t-il rappelé, il est a retenu quelques points dans l’escalade que nous vivons actuellement.

Il s’agit, entre autres, « de la rupture avec des anciens partenaires stratégiques, comme cela a été le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger ; du choix stratégique opéré par nos différentes autorités ; sans compter la dynamique impulsée dans l’espace AES de nos jours sur le plan défense et sécurité ; l’élan de solidarité et de soutien manifesté partout en Afrique et de par le monde à l’endroit des pays de la Confédération…»

Ces facteurs, selon lui, constituent l’une des raisons « pour jeter l’opprobre » sur tout ce que ces pays sont en train de réaliser comme avancées sur le plan national et international. « Au regard de tout ce qui précède, il faut, vaille que vaille, étouffer dans l’œuf cette volonté de nos autorités de restaurer la pleine et entière souveraineté des peuples de l’AES, d’imprimer sa propre voie et de ne recevoir d’instruction de personne…», a soutenu le colonel-major Dembélé.

Et de dénoncer « des recrutements massifs, des soutiens de tous ordres pour semer la panique, la peur et le désordre dans notre espace…parce que leurs alliés, les terroristes perdaient du terrain. Donc, il fallait se donner un nouveau souffle pour continuer leur funeste mission de retour sous d’autres formes dans notre Sahel ».

« Ce n’est pas donc une lutte contre le terrorisme à laquelle se livrent nos Armées, mais l’oeuvre des sponsors, de perdant s’accrochant à ses désirs revanchards », a-t-il déclaré. Il a précisé « qu’ils veulent déstabiliser la Confédération AES… « C’est tout une coalition d’acteurs de l’intérieur comme de l’extérieur qui sont au cœur de ce projet de déstabilisation », a avancé le directeur de la DIRPA. « Car, a-t-il justifié, l’organisation a des acquis probants.

Le chef de la Communication de l’Armée a, également, parlé du bilan des récentes attaques, soulignant que les terroristes ont fait, parfois, usage de drones kamikazes. Il a révélé que les Forces de défense et de sécurité maliennes ont empêché des projets d’attaques terroristes á Bamako, la capitale, à la veille de la fête de Tabaski, en arrêtant « des ennemis de la paix et leurs complices. »

Le colonel major Souleymane Dembélé a appelé la population « à la sérénité, au soutien aux Forces de défense et de sécurité et, surtout, à collaborer dans le cadre de cette lutte implacable. »