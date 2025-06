Niger : la CENOZO forme une vingtaine de journalistes aux techniques de narration numérique

Du 18 au 20 juin 2025, la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) a organisé à l’Hôtel Terminus de Niamey un atelier de formation axé sur les techniques de narration numérique appliquées aux enquêtes journalistiques, notamment dans le domaine des crimes environnementaux et climatiques au Sahel.

Destinée à une vingtaine de journalistes issus de médias publics et privés, cette formation visait à renforcer leurs compétences en matière de storytelling numérique.

L’objectif : rendre leurs enquêtes plus percutantes, accessibles et engageantes, en particulier sur des sujets complexes et cruciaux comme les enjeux environnementaux dans la région.

Pendant trois jours, les participants ont exploré différents aspects de la narration numérique. Au programme : structuration d’une enquête journalistique, visualisation de données, narration interactive, usage du storytelling, et techniques de diffusion multiplateforme, y compris les formats hors-ligne et hybrides.

L’atelier a également accordé une attention particulière à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les processus de production journalistique, permettant aux participants d’expérimenter de nouveaux outils pour enrichir leurs récits.

Chaque module a été accompagné d’exercices pratiques, favorisant l’apprentissage par la mise en situation concrète.

Le storytelling, c’est l’art de raconter une histoire, de présenter une enquête ou un reportage pour transmettre un message, capter l’attention et créer une connexion émotionnelle avec le public.

A l’issue de la formation, les journalistes ont salué l’initiative de la CENOZO, exprimant leur satisfaction et leur souhait de voir ce type de sessions se multiplier afin de renforcer la qualité et l’impact du journalisme d’investigation dans la sous-région.