Les Etats-Unis : RDC et Rwanda vers un accord de paix

La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda doivent signer à Washington un accord de paix destiné à mettre fin au conflit meurtrier dans l’est de la RDC, sous médiation américaine. Le président Donald Trump s’est félicité d’avoir permis ce rapprochement entre les deux pays.

Basé sur une Déclaration de principes adoptée en avril, l’accord prévoit le respect de l’intégrité territoriale, la cessation des hostilités, ainsi qu’un désengagement progressif des groupes armés non étatiques, notamment le M23, soutenu militairement par le Rwanda selon l’ONU et les Etats-Unis.

La signature aura lieu en présence du secrétaire d’Etat américain Marco Rubio et des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kayikwamba Wagner (RDC) et Olivier Nduhungirehe (Rwanda). Donald Trump recevra ensuite les deux responsables à la Maison-Blanche.

L’accord, élaboré après trois jours de pourparlers à Washington, prévoit également un mécanisme de sécurité conjoint et une intégration conditionnelle des combattants désarmés. Le Qatar, qui avait accueilli en mars un sommet entre les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi, a également joué un rôle de médiation.

« Un grand jour pour l’Afrique », a déclaré Trump sur Truth Social, affirmant avoir mis fin à « une guerre sanglante ». Depuis 2021, le M23 a repris les armes et s’est emparé de plusieurs villes majeures, dont Goma et Bukavu, provoquant des milliers de morts, des déplacements massifs de population et une crise humanitaire aiguë.

Bien que Kigali nie toute implication directe, il affirme que sa sécurité est menacée par des groupes armés opérant en RDC, dont les FDLR, issues du génocide de 1994.

Les USA espèrent que cet accord marque un tournant durable. « La paix sur le papier doit être suivie d’actions concrètes », a rappelé le porte-parole adjoint du département d’Etat, Tommy Pigott, en soulignant l’enjeu régional en termes de stabilité et d’investissement.

La RDC, premier producteur mondial de cobalt et détentrice d’importantes réserves de coltan, suscite un intérêt stratégique croissant de Washington.