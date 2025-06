Mali : Une nouvelle ère de collaboration entre la mine de Komana et les entreprises maliennes

La Société des mines de Komana (SMK), active dans la région de Bougouni (sud du Mali), a organisé ce jeudi 26 juin à Bamako un atelier intitulé « Renforcer la collaboration, la transparence et le contenu local ». L’objectif est de favoriser l’intégration des entreprises maliennes, notamment les PME, dans sa chaîne d’approvisionnement.

Allen Pereira, responsable régional de la chaîne d’approvisionnement chez SMK, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise envers le développement du tissu économique local : « Nous croyons fermement au développement des fournisseurs locaux et au respect de la politique du contenu local ».

L’événement a rassemblé des acteurs du secteur minier et des entrepreneurs maliens pour présenter la nouvelle vision logistique de SMK, orientée vers une chaîne d’approvisionnement plus fluide, résiliente et basée sur l’analyse de données.

L’accent a été mis sur le renforcement du contenu local, en conformité avec le Code minier 2023, qui réserve jusqu’à 35 % des parts aux opérateurs nationaux. Ce cadre réglementaire a été renforcé par un accord stratégique signé entre SMK et le gouvernement malien en janvier 2025, visant à structurer une sous-traitance locale durable et génératrice d’emplois.

En 2023, la mine de Komana a produit 83 965 onces d’or, avec des réserves estimées à 493 000 onces. SMK prévoit par ailleurs la création d’un centre logistique à Bamako, destiné à soutenir l’économie régionale et les communautés locales de Bougouni.