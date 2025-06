Niger : Lancement officiel de la campagne nationale de prévention du paludisme 2025

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Médecin Colonel-Major Garba Hakimi, a lancé ce jeudi 26 juin 2025 à Sayam (commune de Chétimari, région de Diffa) la campagne nationale de chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS). Cette édition 2025 cible les enfants de 3 à 59 mois et intègre pour la première fois la destruction des gîtes larvaires domestiques, dans une approche de lutte antivectorielle intégrée.

La cérémonie s’est tenue en présence du Gouverneur de Diffa, du représentant de l’OMS, Dr Manengu Casimir, ainsi que des partenaires techniques et financiers (UNICEF, UNFPA, PTF), des autorités locales et des populations.

Le Ministre Hakimi a salué l’engagement des habitants de Sayam, rappelant que le paludisme reste l’un des défis sanitaires majeurs au Niger, notamment pour les enfants en bas âge durant la saison des pluies. Il a indiqué que plus de 5,6 millions d’enfants seront ciblés cette année dans les 72 districts sanitaires du pays, avec un schéma de trois doses administrées à chaque passage : une sur place et deux à domicile par les parents.

L’innovation majeure de cette campagne est la lutte contre les gîtes larvaires à domicile, visant à réduire la reproduction des moustiques. Le Ministre a appelé à une forte implication communautaire dans l’assainissement, l’utilisation des moustiquaires et le respect des bonnes pratiques sanitaires.

Le Gouverneur de Diffa, Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a exprimé sa fierté d’accueillir cet événement, soulignant l’importance de la région malgré un contexte difficile. Il a rappelé que plus de 141 000 cas de paludisme ont été enregistrés dans la région en 2024, tout en saluant la mobilisation des acteurs locaux et des partenaires.

Dr Manengu Casimir, représentant de l’OMS, a rappelé que le Niger fait partie des pays les plus touchés par le paludisme et a salué les efforts en cours : extension de la CPS à 67 districts, introduction du vaccin antipaludique dans 12 districts en 2024, dépistage de la malnutrition et distribution de moustiquaires.