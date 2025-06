Niger : Mise en place d’un Conseil consultatif en remplacement de l’Assemblée nationale dissoute

Le régime militaire nigérien a officiellement installé, samedi, un Conseil consultatif de la Refondation (CCR), destiné à remplacer l’Assemblée nationale dissoute à la suite du coup d’État de juillet 2023. La cérémonie d’investiture a été diffusée en direct par la télévision publique.

Créé en avril par une ordonnance du général Abdourahamane Tiani, chef de la junte au pouvoir, le CCR a pour mission de rendre des avis sur les affaires nationales. Il peut également, de sa propre initiative, formuler des propositions et recommandations qui sont ensuite transmises au général Tiani, précise le texte fondateur du Conseil.

Composé de 194 membres civils et militaires, désignés par les huit régions du pays ou directement nommés par les autorités, le CCR a été officiellement installé à Niamey. Bien qu’ils exercent un rôle similaire à celui de parlementaires, ses membres portent le titre de « conseillers » et ne détiennent aucun pouvoir législatif.

Lors de son discours inaugural, le président du CCR, Mamoudou Harouna Djingarey, ancien haut fonctionnaire des Nations unies, a souligné que : « La refondation d’un pays est un exercice difficile, parfois périlleux, mais toujours porteur d’espoir pour les peuples résilients ».

Dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par la lutte contre le terrorisme, le ministre nigérien de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, a exhorté les membres du CCR à placer leurs travaux au service de l’intérêt supérieur de la nation.

La cérémonie s’est tenue en présence des présidents des organes législatifs du Burkina Faso (Ousmane Bougouma) et du Mali (général Malick Diaw), ainsi que des présidents des Assemblées nationales du Ghana (Alban Sumana Kings Ford Badbin) et du Tchad (Ali Kolotou Tchaïmi).

Malgré la rupture provoquée par le coup d’Etat de 2023 et la suspension de la coopération financière et sécuritaire, l’Union européenne a récemment exprimé sa volonté de relancer ses relations avec le Niger, affirmant vouloir « tourner la page » et « aller de l’avant » dans ses échanges avec Niamey.