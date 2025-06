USA : Polisario et l’Algérie défient la reconnaissance historique de Donald Trump sur le Sahara marocain

Malgré la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par le président Donald Trump en décembre 2020, le groupe terroriste du Polisario, soutenu par le régime militaire algérien, poursuit ses attaques provocatrices contre le territoire marocain.

A travers ces agressions, c’est un double défi qui est lancé : au Royaume du Maroc, mais surtout aux Etats-Unis d’Amérique, dont la position claire et ferme a été gravement offensée. Un affront qui ne saurait rester sans réponse, selon les observateurs occidentaux.

Derrière chaque roquette tirée, chaque tentative d’infiltration et chaque action terroriste du Polisario, se cache l’empreinte du pouvoir d’Alger et de l’Iran : livraisons d’armes, entraînement militaire, propagande diplomatique, et hébergement de chefs séparatistes dans les camps de Tindouf. Ce n’est plus un soutien tacite, mais une véritable alliance militaire avec un groupe armé dont la seule vocation est de saboter la stabilité du Maghreb.

Le régime militaire algérien, dans son obsession à nuire au Maroc, agit à visage découvert.

Depuis l’intervention marocaine à Guerguerat pour rétablir la libre circulation commerciale, les miliciens du Polisario, qualifiés à juste titre de terroristes par de nombreux experts, multiplient les attaques sur des zones civiles et militaires le long du mur de défense marocain.

Le but est limpide : provoquer l’instabilité, entraver le développement du Sahara marocain, et remettre en cause une décision souveraine prise par la première puissance mondiale. Il s’agit d’un acte hostile non seulement contre le Maroc, mais aussi contre les Etats-Unis, contre Donald Trump, et contre la vision d’un Maghreb pacifié, ouvert et prospère.

Cette guerre par procuration menée par Alger et Téhéran, à travers le Polisario est de plus en plus dénoncée par les chancelleries et les services de renseignement internationaux.

En ciblant une région dont la souveraineté est officiellement reconnue par les Etats-Unis, le Polisario et ses parrains militaires algériens et iraniens défient frontalement l’ordre stratégique instauré par le président Donald Trump.

Ils ne s’attaquent pas seulement à un partenaire régional, mais à un allié historique de l’Amérique. Le Maroc fut le tout premier pays au monde à reconnaître les Etats-Unis, en 1777, un fait historique fondateur qui ancre solidement les liens entre Rabat et Washington.

La reconnaissance américaine s’inscrit dans une relation stratégique profonde, bâtie sur la coopération militaire, le renseignement, la lutte antiterroriste et la stabilité régionale en Afrique.