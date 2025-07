Niger : Le gouvernement relance le Projet des 15 000 parcelles à Bangoula

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Colonel AbdoulKadri Amadou Daouda, a officiellement lancé, lundi, la deuxième campagne de souscription au projet de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées à Bangoula.

Cette nouvelle phase fait suite au succès rencontré lors de la première campagne, qui avait permis d’identifier 1 432 souscripteurs éligibles.

Portée par le ministère en collaboration avec les centrales syndicales du Niger, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie, conformément à la vision du Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani.

Dès le 14 mai dernier, à l’occasion d’une conférence de presse, le ministre avait annoncé les préparatifs de cette deuxième campagne, évoquant les avancées du projet d’acquisition et d’aménagement des parcelles à Bangoula.

Il avait souligné que l’objectif est de faciliter l’accès à la propriété pour les travailleurs nigériens. Ceux-ci peuvent bénéficier gratuitement de parcelles viabilisées, avec pour seule contribution le paiement échelonné des murs de clôture sur une période de 1 à 7 ans, selon leurs revenus.

Le ministre a rappelé que, lors de la première campagne, 677 des souscripteurs éligibles avaient entamé les démarches pour l’attribution de leurs terrains. À la date du 25 juin 2025, 208 d’entre eux avaient déjà reçu les clés de leurs parcelles clôturées, sur les 714 parcelles prêtes à être attribuées.

« Ce bilan, bien qu’encourageant, peut encore être amélioré. Il nous fournit une base solide pour mieux organiser cette seconde phase », a déclaré le Colonel Daouda. Il a invité les travailleurs nigériens, disposant de revenus mensuels compris entre 57 000 et 600 000 FCFA et ne possédant pas de logement dans un rayon de 20 km de Niamey, à saisir cette opportunité.

Les bénéficiaires auront accès à des parcelles sécurisées, avec un paiement facilité des clôtures, tout en étant inscrits dans une base de données qui pourra servir à de futures opérations similaires. Le ministre a également tenu à remercier les promoteurs ayant déjà contribué à la construction des clôtures.

Par ailleurs, il a annoncé plusieurs perspectives, notamment la relance de la construction de logements sociaux sur financement public, le développement de projets immobiliers avec l’appui de partenaires techniques et financiers, ainsi que la mise en place de mécanismes spécifiques pour faciliter l’accès au logement aux travailleurs non-salariés, tant à Niamey que dans les régions.

Des communiqués officiels indiqueront prochainement les lieux et dates pour le retrait des fiches de souscription et le dépôt des dossiers. Un guide pratique accompagnera les souscripteurs dans le choix de leur parcelle, selon leurs revenus et la durée du prêt.