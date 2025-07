Niger : A Tahoua, le Gouverneur Souleymane Amadou Moussa échange avec les acteurs économiques de la région

Dans le cadre de ses rencontres de prise de contact avec les différentes couches socioprofessionnelles, le Gouverneur de la région de Tahoua, le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, a tenu une réunion lundi à Tahoua, avec les opérateurs économiques de la région.

Cette rencontre a rassemblé un large éventail d’acteurs du secteur économique, incluant artisans, entrepreneurs, agences de transfert d’argent, établissements financiers, ainsi que les autorités administratives, sécuritaires et douanières locales.

Dans son allocution d’ouverture, le Gouverneur a remercié les participants pour leur présence, se disant heureux de pouvoir échanger directement avec les partenaires économiques de la région. « L’objectif est de mieux nous connaître, de discuter de vos contributions dans le processus de refondation et de bâtir ensemble un climat de confiance », a-t-il souligné.

Souleymane Amadou Moussa a rappelé l’importance stratégique de la région de Tahoua, située à la croisée des frontières avec l’Algérie, le Mali et le Nigéria, et voisine des régions de Maradi, Dosso et Tillabéry.

« Tahoua est une zone de transit essentielle à l’économie nationale, et donc un maillon clé dans le projet de refondation du pays », a-t-il affirmé, tout en réaffirmant sa volonté de collaborer étroitement avec les opérateurs économiques, conformément aux orientations des plus hautes autorités.

Le Gouverneur a ensuite abordé la question cruciale de la sécurité, appelant à la vigilance et à la mobilisation collective. « L’ennemi a changé de stratégie : désormais, il s’attaque à notre économie. La lutte contre l’insécurité passe aussi par la stabilité économique », a-t-il averti.

Les participants ont ensuite été invités à s’exprimer et à formuler leurs propositions pour contribuer à la refondation du pays et à la consolidation de la sécurité dans la région.