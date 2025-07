Sahel : Les ministres de l’Energie évaluent l’initiative « Desert to Power »

Les ministres en charge de l’Energie du Niger, de Djibouti, du Tchad, de la Mauritanie, du Burkina Faso, ainsi qu’un représentant du ministère malien de l’Energie, se sont réunis lundi à Ouagadougou pour faire le point sur les avancées de l’initiative « Desert to Power ».

Cette rencontre de travail vise à évaluer les progrès réalisés depuis le lancement du projet en 2019 à Ouagadougou. L’initiative « Desert to Power » repose sur cinq piliers clés : la production d’énergie solaire, l’extension des réseaux électriques, la viabilité opérationnelle et financière des compagnies d’électricité, l’interconnexion régionale des réseaux et la promotion de l’investissement privé dans le secteur énergétique.

Soutenue financièrement par la Banque africaine de développement (BAD), l’initiative ambitionne de générer jusqu’à 10 gigawatts d’énergie solaire, au bénéfice de l’ensemble des pays sahéliens impliqués.

Cette réunion a également permis de rappeler l’importance stratégique de ce projet pour une région confrontée à un déficit énergétique chronique, en dépit de son immense potentiel solaire.

En marge des travaux, la délégation ministérielle a été reçue par le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Celui-ci a salué la vision commune et l’engagement des Etats partenaires, tout en appelant à une meilleure coordination et à une mobilisation accrue pour faire face aux défis énergétiques, véritables moteurs du développement socio-économique de la région.

Les membres de la délégation ont unanimement souligné que cette dynamique régionale, portée par une ambition partagée, marque une étape cruciale vers l’autonomie énergétique et la transformation structurelle des économies sahéliennes.