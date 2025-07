Niger : Le ministre de l’Urbanisme inspecte les travaux de la Cité Refondation à Liboré

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Colonel Abdoul Kadri Amadou Daouda, a effectué ce mercredi 2 juillet 2025 une visite de terrain sur le site de la Cité Refondation, située à Soray, dans la commune rurale de Liboré (région de Tillabéri), afin de s’informer de l’état d’avancement des travaux.

Accompagné de cadres de son ministère et de responsables de la Société Nigérienne d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI), en charge du projet, le ministre a parcouru le chantier, lancé le 1er octobre 2024 pour une durée d’un an. L’objectif : évaluer l’évolution des travaux, identifier les obstacles rencontrés et proposer des solutions pour accélérer leur exécution.

Le Directeur des logements sociaux et de la promotion immobilière, Ali Beidi Ibrahim, a salué l’avancée du chantier, fruit d’un partenariat avec un promoteur malien, en insistant sur le respect des normes techniques en vigueur. Il a également rappelé que la SONUCI, placée sous la tutelle du ministère, bénéficie d’un dispositif de suivi et de supervision mensuel, garantissant le contrôle rigoureux des travaux.

Ousmane Tiné, Directeur général de la SONUCI, s’est dit globalement satisfait de l’avancement, estimé à 57 %, malgré les contraintes logistiques. Il a souligné les efforts du partenaire immobilier dans la mobilisation des ressources nécessaires, notamment pour l’approvisionnement du site.

La Cité Refondation vise à construire 1 000 logements, répartis en plusieurs phases. La première tranche, qui fait l’objet de cette visite, comprend 300 logements en cours de réalisation, selon l’agence presse nigérienne.