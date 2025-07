Confédération des Etats du Sahel : Une position commune défendue à Séville sur le financement du développement

Les trois pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le Burkina Faso, le Mali et le Niger, participent à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne, au palais des expositions et des congrès FIBES.

Unis par une vision partagée, les représentants de l’AES défendent une position commune sur les enjeux liés au financement du développement, affirmant leur attachement au multilatéralisme et à la défense des intérêts des peuples sahéliens.

Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, au nom de la Confédération, a prononcé un discours devant la communauté internationale. Il a mis en avant la vision des pères fondateurs de l’AES, en insistant sur la nécessité d’une approche solidaire et souveraine pour répondre aux défis de la région.

Les ministres des Affaires étrangères des trois pays, ainsi que des responsables maliens en charge de l’économie et de l’environnement, ont pris part à diverses tables rondes et événements parallèles. Ils y ont réaffirmé la volonté de l’AES de bâtir une stratégie régionale forte, adaptée aux réalités du Sahel, et centrée sur le développement durable, la stabilité et la coopération.

Cette participation conjointe illustre la volonté des Etats membres de l’AES de s’exprimer d’une seule voix sur la scène internationale et de renforcer leur influence collective dans les discussions globales sur le développement.