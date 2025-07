Niger : Lancement d’une caravane pour la paix et la cohésion sociale

Le Gouverneur de la région de Tahoua, le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, a lancé une caravane régionale de sensibilisation à la paix, à la cohésion sociale et à la prévention des conflits communautaires.

Souleymane Moussa a inscrit cette caravane dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays, en particulier le Président de la République, le Général Abdourahamane Tiani, et le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, qui placent la paix et la sécurité au cœur de leurs priorités.

Cette initiative vise à renforcer l’unité sociale, à promouvoir le dialogue intercommunautaire et à prévenir l’extrémisme violent, en particulier chez les jeunes. Elle ambitionne aussi d’ancrer une culture de paix dès l’école, de promouvoir la justice, la bonne gouvernance et la protection des citoyens par l’État, les collectivités et les autorités coutumières.

Le Gouverneur a rappelé les défis sécuritaires que connaît le pays, marqués par les conflits intercommunautaires, les crimes organisés et les pertes de biens publics. Il a souligné que cette caravane représente une opportunité de rassemblement, de dialogue et de partage d’expériences pour construire un climat social apaisé et inclusif.

Il a appelé les populations de Tahoua à s’inspirer des efforts menés dans les autres régions pour renforcer les liens entre tous les Nigériens, quelles que soient leurs différences ethniques, régionales ou religieuses. « La cohésion sociale est notre meilleur rempart contre l’adversité », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel.

Il a conclu son discours en appelant chacun à s’engager pour la souveraineté nationale et la réconciliation. Avant son intervention, l’Administrateur délégué de la ville, M. Sahabi Moussa, et le Chef de canton, Mahamadou Moussa, avaient salué la mobilisation et le patriotisme des participants.