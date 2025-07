Maputo : Le Malawi et le Mozambique unissent leurs forces contre la criminalité transfrontalière

Le Malawi et le Mozambique ont signé, jeudi, un accord bilatéral prévoyant des exercices militaires conjoints et des patrouilles coordonnées le long de leur frontière. Cette initiative vise à lutter efficacement contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d’autres formes de criminalité transfrontalière.

L’accord a été signé par Monica Ching’anamuno, ministre de la Défense du Malawi, et son homologue mozambicain Cristovao Chume, en marge de la 16ᵉ session de la Commission permanente mixte de défense et de sécurité entre les deux pays (CCPDS). Il s’inscrit dans le cadre des efforts régionaux soutenus par la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) pour renforcer la coopération sécuritaire dans la région.

Les deux pays ont reconnu que la pauvreté et la précarité économique favorisent la traite des êtres humains, une problématique devenue préoccupante malgré les lois en vigueur. « Cet accord va renforcer notre capacité à appliquer nos législations et à combattre ensemble cette menace », a déclaré la ministre Ching’anamuno.

Rodrick Mulonya, président du Réseau malawien contre la traite des personnes, a salué l’accord comme un « pas important », tout en appelant à des efforts plus larges. Selon lui, seule une approche régionale, multisectorielle et bien coordonnée pourra apporter des résultats durables.

De son côté, l’organisation Africa Legal Aid (AFLA) a rappelé que tous les pays membres de la SADC disposent désormais de lois contre la traite. Toutefois, leur mise en œuvre reste entravée par le manque de ressources et l’ampleur des défis sociaux. AFLA plaide pour des politiques centrées sur les victimes et sensibles au genre, afin de mieux protéger les populations vulnérables.