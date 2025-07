Les Etats-Unis : Des migrants expulsés vers le Soudan du Sud

Huit migrants en situation irrégulière ont été expulsés des Etats-Unis vers le Soudan du Sud, bien que seule l’une des personnes renvoyées soit originaire de ce pays d’Afrique de l’Est, a confirmé mardi le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères.

Cette expulsion intervient après une longue bataille judiciaire aux Etats-Unis, conclue la semaine dernière par une décision de la Cour suprême validant le renvoi du groupe vers le Soudan du Sud.

Les expulsés, deux Birmans, deux Cubains, un Vietnamien, un Laotien, un Mexicain et un Sud-Soudanais, étaient jusqu’alors détenus sur une base militaire américaine à Djibouti. Ils ont été transférés en mai à Juba, la capitale sud-soudanaise, où ils sont désormais « placés sous la surveillance des autorités compétentes », selon un communiqué officiel.

Le ministère sud-soudanais a déclaré que les migrants faisaient l’objet d’un « examen » par les services concernés, qui assurent également leur sécurité et leur bien-être. Aucune précision n’a été donnée sur leur sort à venir, mais le communiqué évoque une « décision prudente et mûrement réfléchie », prise dans le cadre d’un « engagement bilatéral continu » entre Juba et Washington.