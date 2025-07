Côte d’Ivoire : Un membre du parlement de transition malien arrêté à Abidjan

Un membre du Conseil national de transition (CNT) du Mali, organe législatif mis en place par la junte au pouvoir, a été arrêté et incarcéré à Abidjan, selon l’AFP. Son avocat affirme ne pas connaître les motifs de l’arrestation.

Mamadou Hawa Gassama, figure politique connue pour ses prises de position virulentes, a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), a indiqué son conseil, Me Mamadou Ismaila Konaté, sur le réseau social X.

« Il est poursuivi en Côte d’Ivoire pour des infractions graves », a précisé l’avocat, sans que les autorités ivoiriennes ne communiquent pour l’instant sur la nature des faits reprochés. Me Konaté, qui a pu rencontrer son client en détention lundi, assure que M. Gassama « se porte bien et tient le coup ».

En septembre 2022, Mamadou Hawa Gassama s’était illustré par des propos très critiques à l’égard du président ivoirien Alassane Ouattara, l’accusant, dans une vidéo en langue bambara, d’être « un ennemi du Mali » et affirmant détenir des preuves à l’appui de ses accusations.