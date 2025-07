Bénin : Hugues Comlan Sossoukpè interpellé à Abidjan et extradé à Cotonou

Le journaliste béninois Hugues Comlan Sossoukpè, connu pour ses critiques à l’encontre du président Patrice Talon, a été interpellé à Abidjan puis extradé vers le Bénin, où il est désormais incarcéré à la prison civile de Ouidah. L’information a été confirmée dimanche par ses avocats.

Directeur de publication du journal Olofofo, Sossoukpè vivait en exil à Lomé, au Togo, bénéficiant du statut de réfugié depuis 2019. Il s’était rendu à Abidjan le 8 juillet à l’invitation du ministère ivoirien de la Transition numérique pour participer à un forum sur les nouvelles technologies, tenu du 9 au 11 juillet.

Selon son avocat Charlemagne Dagbedji, l’arrestation du journaliste par les autorités ivoiriennes, suivie de son transfert immédiat aux autorités béninoises, a eu lieu dès le 11 juillet. L’affaire suscite l’inquiétude des défenseurs des droits humains.

D’après la presse locale, Sossoukpè a été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), puis placé sous mandat de dépôt.

Son avocat, Me Dagbedji, a appelé au respect des droits fondamentaux de son client, notamment à un procès équitable, à l’intégrité physique et à l’accès à ses avocats et à sa famille.

Le Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains (ROADDH) a dénoncé, vendredi, un « enlèvement » dans la nuit du 10 au 11 juillet à Abidjan. Les autorités béninoises et ivoiriennes n’avaient pas réagi officiellement dimanche soir.

Cette affaire rappelle celle de Steve Amoussou, un cyberactiviste critique du régime, enlevé au Togo en 2024 et condamné à deux ans de prison au Bénin. Des voix s’élèvent pour dénoncer une répression croissante contre les voix dissidentes dans la région.