Tchad : Une dizaine de morts dans une attaque jihadiste sur les rives du lac Tchad

Une attaque attribuée au groupe jihadiste Boko Haram a fait au moins une dizaine de morts mardi matin, dans l’ouest du Tchad, dans la province du Lac, frontalière du Niger, du Cameroun et du Nigeria, selon des sources locales.

Le drame s’est produit aux alentours de 10 heures, heure locale (09h GMT), lorsque des individus armés, supposés appartenir au groupe nigérian Boko Haram, ont tendu une embuscade à un groupe de pêcheurs sur les berges du lac Tchad.

« Les victimes ont été froidement exécutées par les terroristes. Il s’agit de sept femmes, d’un vieil homme et de quatre enfants. Ils étaient partis pêcher, comme chaque jour, mais n’ont pas eu le temps de fuir », a déclaré le chef du village de Gomirom, une île située au nord du lac.

Situé à la croisée de quatre pays, Tchad, Niger, Cameroun et Nigeria, le lac Tchad, avec ses innombrables îlots, est devenu au fil des années un refuge pour des groupes armés comme Boko Haram et sa branche dissidente, l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Engagés depuis plus d’une décennie dans une insurrection sanglante, ces groupes cherchent à instaurer un Etat islamique, principalement dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane, tandis que le sud du pays reste en grande partie chrétien.

D’après les Nations Unies, les violences liées à Boko Haram et à l’ISWAP ont fait plus de 35 000 morts et forcé environ 2,7 millions de personnes à fuir leur foyer, principalement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins, dont le Tchad.