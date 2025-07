Mali : Un financement de 24 milliards de FCFA pour améliorer l’accès à l’électricité

Le ministère malien de l’Energie et de l’Eau a reçu, le mercredi denier, un financement de 24 milliards de FCFA pour renforcer la desserte nationale en électricité. L’annonce a été faite par le Centre d’Information gouvernementale du Mali (CIGMA) dans un communiqué conjoint avec les ministères de l’Economie et des Finances, et de l’Energie, citée par l’agence de presse malienne.

Ce soutien financier, octroyé par le Fonds de soutien aux infrastructures de base et de développement social, vise à améliorer l’approvisionnement en électricité au profit des populations et des entreprises. L’objectif est d’augmenter la capacité de production, d’assurer un meilleur entretien des équipements énergétiques et de garantir un ravitaillement régulier des centrales en hydrocarbures.

Créé le 7 février 2025 par l’ordonnance n°2025-008/PT-RM, ce Fonds est alimenté par des prélèvements sur les transactions téléphoniques et les services de mobile money. Il dispose actuellement d’un budget de plus de 34,7 milliards de FCFA.

Selon l’article 2 de son texte fondateur, ce fonds a pour vocation d’apporter un appui financier aux projets urgents à fort impact social, notamment dans le secteur énergétique. La cérémonie de remise de cette première enveloppe s’est tenue au ministère de l’Économie et des Finances.

La décision a été entérinée lors de la première session du Comité de pilotage du Fonds, tenue le 14 juillet sous la présidence du chef de l’État, le général Assimi Goïta. Ce financement s’inscrit dans la continuité du Plan unique d’amélioration de la desserte en électricité, initié pendant le mois de Ramadan.

Il marque une étape importante dans la stratégie nationale d’accès universel à l’électricité, dans un contexte de forte demande et de pression sur les infrastructures énergétiques.